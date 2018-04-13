ООН запросила $111 млн на гуманітарну допомогу Північній Кореї

Цього року ООН потрібно 111 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Північній Кореї.

Про це повідомляє KBS World Radio.

Цього року п'ять організацій ООН і п'ять неурядових європейських організацій мають намір надати допомогу 13 мільйонам громадян Північної Кореї.

Допомогу планується надати в сфері продовольчої безпеки і охорони здоров'я.

У доповіді ООН вказується, що в минулому році запланований бюджет становив 114 мільйонів доларів. Але через санкції було зібрано не більше 30% необхідної суми. Передбачалося, що допомогу отримають 18 мільйонів людей, але реальну допомогу отримали лише близько 6,5 мільйонів людей.

