Ніщо так не сприяє процвітанню, могутності і щастю нації, як освіта.
Томас Джефферсон, видатний політичний діяч, дипломат і філософ, 3-й президент США, автор американської Конституції

ООН запросила $111 млн на гуманітарну допомогу Північній Кореї

13 квітня, 2018 - 15:02
Фото: FMSC

Цього року ООН потрібно 111 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Північній Кореї.

Про це повідомляє KBS World Radio.

Цього року п'ять організацій ООН і п'ять неурядових європейських організацій мають намір надати допомогу 13 мільйонам громадян Північної Кореї.

Допомогу планується надати в сфері продовольчої безпеки і охорони здоров'я.

У доповіді ООН вказується, що в минулому році запланований бюджет становив 114 мільйонів доларів. Але через санкції було зібрано не більше 30% необхідної суми. Передбачалося, що допомогу отримають 18 мільйонів людей, але реальну допомогу отримали лише близько 6,5 мільйонів людей.
 

 

Джерело: День

Більше новин

З почерків Джона Леннона, Курта Кобейна, Девіда Бові та інших музикантів створили шрифти
США продовжать тиск на КНДР, - Мнучін
Сьогодні розпочали заходи з екологічного оздоровлення річки Інгулець
Україна направила до Варшави пропозицію відновити співпрацю інститутів національної пам’яті України та Польщі
Білий дім готує "темники" для підриву довіри до генеральної прокуратури США, - ЗМІ
Ескалація на сході України пов'язана з тиском на РФ щодо ситуації у Сирії, - МЗС

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 