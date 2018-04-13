Підвищити пенсії уряд планує вже цього року, - Розенко

Український уряд планує підвищити пенсії, якщо надходження до Пенсійного фонду продовжуватимуть збільшуватися. Про це розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко в інтерв’ю агентству "Укрінформ".

"У 2018-му році ми плануємо здійснити додаткові заходи щодо збільшення розмірів пенсій в Україні", – пояснив Розенко.

За його словами, у першому кварталі 2018 року до Пенсійного фонду надійшло майже на два мільярди більше, ніж планувалося.

"І, якщо така тенденція збережеться, ми вийдемо з новими ініціативами щодо підвищення пенсій у 2018 році", – заявив віце-прем’єр-міністр.

Крім того, Розенко зазначив, що в цьому році планується перерахувати пенсії військовим пенсіонерам, та запевнив, що до 1 травня "всі пенсіонери повинні отримати свої підвищені виплати в повному обсязі".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що українські військовослужбовці отримають підвищені пенсії у березні квітні. Він наголосив, що підвищення пенсій військовослужбовцям має бути незворотнім і надалі закріплене законом, який також розроблений Кабінетом міністрів.