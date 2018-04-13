Поліція розшукує копачів, які пошкодили Нечаєву могилу

У Нікополі поліція розслідує пошкодження археологічного пам'ятника - скіфського кургану “Нечаєва Могила”. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження цієї відомої архітектурної пам'ятки. Як повідомляється, до Нікопольського відділу поліції надійшла інформація про те, що поблизу села Криничувате зіпсовано скіфський курган, який є культурною спадщиною України. Під час огляду місця події у верхній частині кургану було виявлено отвір розміром 0,8м х 0,8м та глибиною приблизно 20 метрів. Правоохоронці проводять всі можливі оперативні заходи та з’ясовують, коли саме і в який спосіб пошкоджено пам’ятник, а також причетних до цього осіб. Слідчим відділом Нікопольського відділу поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.298 Кримінального кодексу України ( Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини ). Тим часом у соціальній мережі «Фейсбук» зявилось відео, на якому громадські активісти у присутності преси спустилися до «копанки», виритої «чорними археологами». На дні 20-метрової шахти вони знайшли лопату, тачку, каски, лебідку та інше знаряддя. Зловмисники не тільки вирили вертикальну шахту, але й рили від неї тунелі в різні боки. Така робота, судячи з усього, могла тривати не один місяць. Досі залишається неясним - було пограбовано курган чи ні. Курган Нечаєва могила – вважається найбільшим скіфським курганом у Евразії. Археологи вважають, що він був створений кочовиками у ІІІ столітті до нашої ери. Офіційні археологічні розкопки на ньому досі не проводились.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро