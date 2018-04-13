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Порошенко: НАТО має ширше відкрити двері для України

13 квітня, 2018 - 22:05
Фото Reuters

Потрібно підвищити ефективність інших безпекових союзів, у тому числі – НАТО. І ширше відкрити двері для України. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко в ефірі українським телеканалам, передає УНН.

Крім того, Порошенко відзначив, що ООН потребує негайного реформування.

"Треба позбавити країну-агресора права вето. Також потрібно підвищити ефективність інших безпекових союзів, у тому числі – НАТО. І ширше відкрити двері для України до цього безпекового об’єднання", - наголосив Президент.

Раніше Петро Порошенко заявив, що Україна буде наполягати на наданні їй плану дій щодо членства в НАТО.

Джерело: УНН

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