Порошенко: Понад 40 країн готові брати участь у миротворчій операції на Донбасі

Понад сорок країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу. Про це у п'ятницю, 13 квітня, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас на сьогоднішній день більше чотирьох десятків країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що для України надзвичайно важливим є питання миротворців.

"Півтора роки тому світ слухати не хотів про миротворців - вони говорили це дуже дорого, це кілька мільярдів доларів... ніхто не поїде в Україну для того, щоб допомогти Україні встановити мир як ключовий елемент Мінських домовленостей і повернути окуповані росіянами землі під український суверенітет", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив про прогрес у питанні введення миротворчої місії на Донбас.