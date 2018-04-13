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Порошенко: Понад 40 країн готові брати участь у миротворчій операції на Донбасі

13 квітня, 2018 - 20:02
Фото Reuters

Понад сорок країн готові взяти участь у складі миротворчої операції на окупованій території Донбасу. Про це у п'ятницю, 13 квітня, заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас на сьогоднішній день більше чотирьох десятків країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що для України надзвичайно важливим є питання миротворців.

"Півтора роки тому світ слухати не хотів про миротворців - вони говорили це дуже дорого, це кілька мільярдів доларів... ніхто не поїде в Україну для того, щоб допомогти Україні встановити мир як ключовий елемент Мінських домовленостей і повернути окуповані росіянами землі під український суверенітет", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив про прогрес у питанні введення миротворчої місії на Донбас

Джерело: Інтерфакс-Україна

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