Путінська Росія приречена на протистояння із Заходом та програш, - Горбулін

Після переобрання президента РФ Володимира Путіна на Росію чекає три безальтернативності: приреченість на Путіна, приреченість на протистояння із Заходом та неминучість програшу Росії у цьому протистоянні. Про це у п'ятницю, 13 квітня, заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень України Володимир Горбулін під час 11-го Київського Безпекового Форуму у Києві.

"18 березня Володимир Володимирович Путін нічим не ризикував, процедура переобрання була завідома формальністю і ні на що не могла вплинути. Саме тому сьогодні ми маємо три виміри безальтернативності, пов'язані з обранням Путіна на черговий термін президентства. Перша — це приреченість Росії на Путіна. Друга — це приреченість Росії на протистояння із Заходом. Третя — неминучість програшу Росії у цьому протистоянні", - сказав він.

За словами Горбуліна, Росія приречена на Путіна тому, що вона втратила усі інші можливості національного розвитку. Він зазначив, що росіяни живуть в страху і джерело страху всередині кожного громадянина РФ: "Усе в РФ тримається на Путіні: пенсії і зарплати, опалення і порядок на вулиці, територіальна цілісність і міжнародний статус. Росія живе зі страхом того, що без Путіна все це розвалиться".

Таким чином, Росію скував страх стабільності, а причина його криється у режимі політичної безальтернативності.

"Росія не може собі дозволити демократію і навіть дискусію. Біля Кремля треба ходити пошепки і в бахілах, як біля лежака смертельно хворого", - сказав директор НІСД.

Він наголосив, що нинішній стан неминучого протистояння із Заходом цілком влаштовує російське керівництво, "оскільки відповідає тому курсу на агресивну самоізоляцію, який продиктований внутрішніми завданнями Кремля".

Горбулін вказав на причини, чому Путін зацікавлений у протистоянні із Заходом: "На цьому побудовано його внутрішня легітимність, відновлення імперії, геополітичні амбіції, утвердження російської ідентичності. Захід не може бути другом, бо він більший, сильніший та сучасніший та у своєму розвитку не залежить від Росії...Для нинішнього російського режиму немає нічого гіршого, ніж визнати західні правила та позбутися власних ілюзій...Конфронтація із Заходом дозволяє Кремлю виступати від імені усього російського народу".

Крім того, протистояння із США, НАТО і до певної міри з ЄС є сьогодні найбільш вигідним геополітичним позиціонуванням Росії, яке в тактичному плані дає їй більше переваг, ніж недоліків: "РФ зробила заявку на те, щоб очолити антизахідний тренд, який сформувався об'єктивно на даному західному етапі".

Горбулін наголосив на тому, що немає сумніву у тому, що "на більшості майданчиків, на яких веде свою гру Росія, вона програє": "Блеф буде відбито і реальність поверне свої права".

За його словами, у Москві зараз готові до нової "холодної війни" і виторговують собі лише "комфортні умови перебування у бункері". Втім, директор НІСД висловив сподівання, що "комфортність самоізоляції для Путіна світові столиці не готують, а готують швидку і всеосяжну капітуляцію на умовах переможців".

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Литовської Республіки Раймондас Каробліс під час 11-го Київського Безпекового Форуму у Києві заявив, що відбиваючи російську агресію, Україна захищає південно-східний фланг НАТО та західного світу.