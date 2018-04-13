РФ запросила провести сьогодні засідання РБ ООН щодо ситуації у Сирії

Росія запросила провести в п'ятницю, 13 квітня, засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в Сирії, у зв'язку з заявою США про швидке відповіді режиму Башара Асада на хіматаку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Наголошується, що раніше в четвер постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявляв, що РФ скличе засідання, в якому візьме участь, в тому числі, генеральний секретар Антоніу Гутерріш.

РИА Новости, посилаючись на постреда РФ при ООН, пише, що відкрите засідання Ради безпеки ООН на тему "Загрози міжнародному миру та безпеки: положення на Близькому Сході" відбудеться в 10 ранку 13 квітня.

Нагадаємо: 7 квітня від 70 до 150 осіб загинули, отруївшись токсичним газом у частково контрольованому повстанцями Думі - передмісті Дамаска. Постраждали в різній мірі понад 500 чоловік, що вже підтвердила ВООЗ. Як стверджує місцева волонтерська організація Білі каски, на квартал скинли бочковую бомбу з хімікатами. Захід звинуватив в атаці режим Асада.