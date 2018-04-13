Російські спецслужби шпигували за Скрипалями щонайменше 5 років, – ЗМІ

Російські спецслужби шпигували за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його донькою Юлією щонайменше 5 років. Про це йдеться в повідомленні видання Press Assocation із посиланням на радника прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Марка Седвілла.

Зазначається, що про це він нібіто поінформував у листі до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

#Breaking Russian intelligence agencies have been spying on former double agent Sergei Skripal and his daughter for at least five years, National Security Adviser Sir Mark Sedwill has said in a letter to Nato Secretary General Jens Stoltenberg pic.twitter.com/96svGhl0rP — Press Association (@PA) April 13, 2018

Агентство Reuters пише, що у НАТО ще не прокоментували дану інформацію.

Як повідомлялося, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила висновки Великої Британії щодо отруєння в Солсбері.