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Російські спецслужби шпигували за Скрипалями щонайменше 5 років, – ЗМІ

13 квітня, 2018 - 18:13
Фото Reuters

Російські спецслужби шпигували за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його донькою Юлією щонайменше 5 років. Про це йдеться в повідомленні видання Press Assocation із посиланням на радника прем’єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Марка Седвілла.

Зазначається, що про це він нібіто поінформував у листі до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Агентство Reuters пише, що у НАТО ще не прокоментували дану інформацію.

Як повідомлялося, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила висновки Великої Британії щодо отруєння в Солсбері.

Джерело: День

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