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Рютте: Нідерланди не братимуть участь у можливих військових діях у Сирії

13 квітня, 2018 - 18:42
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в п'ятницю, 13 квітня, заявив, що країна не розглядає можливості долучення до можливих військових дій у Сирії, хоча ймовірно, що заборонена хімічна зброя була використана режимом Башара Асада. Про це пише Reuters.

"У нас є розуміння можливої реакції, але цього разу це не те, в чому Нідерланди братимуть участь ", сказав Рютте.

Нагадаємо, перед тим французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція має докази того, що режим Башара Асада використовував хімічну зброю у Сирії проти цивільного населення. 

Як повідомлялося, після інформації про те, що РФ застерігла Вашингтон від будь-яких військових операцій в Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї, президент США Дональд Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії. Наразі у Сирії проходить евакуація аеропортів та авіабаз через загрозу повітряного удару США.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вирішила готувати країну до спільної наступальної операції на позиції сирійського президента Башара Асада після того, як в місті Дума була застосована хімічна зброя. Втім, згодом Мей відмовилася від реагування на хіматаку в Сирії, оскільки на місце події в Думу готуються виїхати іспектори з Організації по забороні хімічної зброї. Тереза Мей сказала президенту США Дональду Трампу, що їй потрібно більше доказів провини режиму Башара Асада в хімічній атаці в Сирії.

Зауважимо, що перед тим Канада та Німеччина заявили, що не братимуть участі у можливій військовій операції у Сирії через використання місцевим урядом хімічної зброї проти цивільного населення.

 

 

Джерело: День

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