Сьогодні розпочали заходи з екологічного оздоровлення річки Інгулець

Уряд своїм рішенням доручив Держводагентству вжити заходів для промивання русла і екологічного оздоровлення річки Інгулець. 13 квітня відбудеться 30-й пуск води каналом Дніпро-Інгулець, який розпочне подачу дніпровської води до Карачунівського водосховища.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства водних ресурсів України на офіційному сайті.

Промивка річки Інгулець дозволить поліпшити екологічний стан її русла у чотирьох областях України – Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській, а також покращити якість води у Карачунівському водосховищі, яке є джерелом питного водопостачання частини міста Кривий Ріг та інших населених пунктів Криворізького та Широківського районів, за такими показниками як сульфати, сухий залишок, жорсткість, та на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи.

Повідомляється, що промивка річки Інгулець дасть можливість виштовхнути з її русла призму високомінералізованих вод, оздоровити водні ресурси басейну річки, покращити умови існування водних живих ресурсів і якість води у Карачунівському водосховищі. Також вжиті заходи дозволять зменшити витрати на доочистку питної води до нормативної якості комунальними підприємствами і покращити якість води на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи для зрошення сільгоспугідь у Миколаївській та Херсонській областях.