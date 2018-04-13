США продовжать тиск на КНДР, - Мнучін

Основна причина того, що КНДР висловлює готовність обговорити з президентом США питання денуклеаризації, полягає в максимальному тиску, який застосовують у відношенні Півночної Кореї США.

11 квітня про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, виступаючи на слуханнях в Комітеті з асигнувань палати представників, повідомляє KBS World Radio.

Він заявив, що в цьому питанні США тісно співпрацюють з Китаєм і союзниками - Південною Кореєю і Японією.

На запитання про плани по додатковим санкціям він вказав, що не став би робити поспішних заяв щодо майбутніх кроків.

Разом з тим, Мнучін підкреслив, що США будуть продовжувати тиск на Північну Корею.