Ніщо так не сприяє процвітанню, могутності і щастю нації, як освіта.
Томас Джефферсон, видатний політичний діяч, дипломат і філософ, 3-й президент США, автор американської Конституції

США продовжать тиск на КНДР, - Мнучін

13 квітня, 2018 - 15:46
Фото Reuters

Основна причина того, що КНДР висловлює готовність обговорити з президентом США питання денуклеаризації, полягає в максимальному тиску, який застосовують у відношенні Півночної Кореї США.

11 квітня про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, виступаючи на слуханнях в Комітеті з асигнувань палати представників, повідомляє KBS World Radio.

Він заявив, що в цьому питанні США тісно співпрацюють з Китаєм і союзниками - Південною Кореєю і Японією.

На запитання про плани по додатковим санкціям він вказав, що не став би робити поспішних заяв щодо майбутніх кроків.

Разом з тим, Мнучін підкреслив, що США будуть продовжувати тиск на Північну Корею.

Більше новин

З почерків Джона Леннона, Курта Кобейна, Девіда Бові та інших музикантів створили шрифти
Сьогодні розпочали заходи з екологічного оздоровлення річки Інгулець
ООН запросила $111 млн на гуманітарну допомогу Північній Кореї
Україна направила до Варшави пропозицію відновити співпрацю інститутів національної пам’яті України та Польщі
Білий дім готує "темники" для підриву довіри до генеральної прокуратури США, - ЗМІ
Ескалація на сході України пов'язана з тиском на РФ щодо ситуації у Сирії, - МЗС

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 