США продовжать тиск на КНДР, - Мнучін

13 квітня, 2018 - 15:46
Основна причина того, що КНДР висловлює готовність обговорити з президентом США питання денуклеаризації, полягає в максимальному тиску, який застосовують у відношенні Півночної Кореї США.
11 квітня про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, виступаючи на слуханнях в Комітеті з асигнувань палати представників, повідомляє KBS World Radio.
Він заявив, що в цьому питанні США тісно співпрацюють з Китаєм і союзниками - Південною Кореєю і Японією.
На запитання про плани по додатковим санкціям він вказав, що не став би робити поспішних заяв щодо майбутніх кроків.
Разом з тим, Мнучін підкреслив, що США будуть продовжувати тиск на Північну Корею.