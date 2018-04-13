Тимошенко анонсувала, що буде особисто вести свою сторінку у Facebook

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що буде сама особисто вести свою сторінку у Facebook. Про це вона написала у своєму пості у соцмережі.

"Вiдсьогоднi я починаю сама особисто вести свою сторiнку у ФБ. Знаю, що це потребує немало часу та нервів. Однак для мене тепер це спілкування стає необхідним. Напруга в суспільстві та політикумі стрімко наростає", - йдеться у повідомленні.

Тимошенко пояснила це тим, що вона хоче запобігти масовим обманам та маніпуляціям та вести діалог з суспільством.

"Я не збираюсь тут нікого агітувати. Знаю, що в ФБ цим можна досягти прямо протилежного результату. Для мене важливий діалог. По ТБ я не відчуваю ваших настроїв, мені не вистачає прямої дискусії", - додала політик.