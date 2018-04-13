У Франції Інтерпол затримав організатора "тітушок"

У Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські правоохоронці вважають організатором груп "тітушок" під час Революції Гідності.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України на офіційній сторінці у Facebook.

«МВС отримало офіційне підтвердження затримання Армена Саркісяна у Франції.Його затримали під час перевірки документів на дорозі. Вже обраний запобіжний захід - особисте зобов'я зання виконувати усі судові приписи до 19 травня», - йдеться у повідомленні.

Очільник МВС також додав, що до цього часу ГПУ має надіслати документи щодо його екстрадиції в Україну.

За словами міністра, українські слідчі вважають Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали і вбивали людей під час Євромайдану.

Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна.

Нещодавно заарештований Юрій Крисін був його "підшефним".

«Французькі колеги за нашим запитом затримали Саркісяна. Правда, він представився громадянином Вірменії, хоча український паспорт у нього також є і отримав він його раніше за вірменський», - наголосив Аваков.