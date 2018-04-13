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У Хорватії парламент ратифікував Стамбульську конвенцію

13 квітня, 2018 - 20:45

Парламент Хорватії ратифікував Стамбульську конвенцію про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок, попри опозицію всередині керівної партії, серед консервативних груп та місцевої католицької церкви. Про це повідомляє УНН із посиланням на Jutarnji Vijesti.

За ратифікацію документа проголосували 110 депутатів, двоє утрималися і 30 були проти.

Противники конвенції зазначають, що визначення статі у документі відкриває шлях для введення транссексуалів або трансгендерів як окремих категорій.

У Хорватії навіть відбулися протести проти ратифікації Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, 15 травня 2017 року відбулась акція-перформанс під будівлею Верховної Ради України, на якій активісти вимагали від депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Джерело: УНН

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