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У Китаї розробили власні правила випробування безпілотників

13 квітня, 2018 - 11:20
Фото Reuters

Китай розробив власні правила випробовування безпілотних автомобілів, які роблять акцент на безпеці дорожнього руху.

Про це заявив заступник міністра промисловості та інформаційних технологій Китаю Сін Гуобін, повідомляє Reuters.

«Аби гарантувати безпеку дорожніх випробувань, ми не лише вимагатимемо, аби вони проходили на спеціальних вулицях, але також зробимо обов'язковою постійну присутність людини на водійському місці, яка моніторитиме навколишню ситуацію та буде готова взяти управління автомобілем у свої руки», - сказав Гуобін.

Він додав, що Китай «засвоїв ці уроки із інцидентів, що трапилися із Uber та Tesla».

За його словами, Китай також розвиватиме суміжні технології, необхідні для функцонування безпілотних автомобілів, зокрема наступне покоління звязку 5G та «розумні» дороги.

«Ми прискореними темпами розбудовуватимемо міцну промисловість, сильну в науці та технологіях державу із надійними транспортними мережами», - підсумував урядовець.

Нагадаємо: 19 березня в штаті Арізона безпілотний автомобіль Uber на смерть збив жінку. Зіткнення сталося, коли жінка переходила дорогу в недозволеному місці. За кілька днів після цього у аварію потрапив самокерований автомобіль Tesla.

Джерело: День

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