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У НАТО закликали Україну врахувати рекомендації до закону "Про національну безпеку"

13 квітня, 2018 - 11:17
Фото Reuters

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер закликала Україну врахувати рекомендації Альянсу під час ухвалення закону "Про національну безпеку".

Про це вона заявила на Київському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда".

Заступниця генсека НАТО привітала Україну із ухваленням законопроекту в першому читанні, але нагадала, що у початковій версії були розбіжності із принципами Альянсу.

"Ми сподіваємося, що важливі принципи та ідеї будуть додані у фінальну версію закону", - заявила вона.

Гетемюллер також зауважила, що Альянс взяв до уваги правки, що прозвучали в залі під час ухвалення закону в першому читанні.

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