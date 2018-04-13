У РФ суд дозволив заблокувати Telegram, та месенджер зможе обійти блок

Московський суд (РФ) задовольнив позов Роскомнагляду і ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії. Таке рішення 13 квітня прийняла суддя Таганського суду Москви Юлія Смоліна, повідомляє "Медіазона".

"Смоліна дозволила розпочати блокування негайно - до вступу рішення за позовом в законну силу", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що розгляд позову по суті зайняв 20 хвилин.

Представників Telegram на засіданні не було, оскільки засновник месенджера Павло Дуров заборонив юристам брати участь у "відвертому фарсі". Проте адвокати відправили до суду клопотання з проханням перенести засідання, і воно було відхилене.

Засновник Telegram Павло Дуров виступив зі зверненням до користувачів свого мессенджера, який 13 квітня було заблоковано за рішенням суду на території Росії.

Він пообіцяв, що Telegram використовуватиме вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають додаткових дій від користувачів. При цьому він не гарантував 100-відсоткову доступність сервісу без VPN. Також він попередив, що в перші години блокування Telegram сторонні VPN/Proxy-сервіси можуть виявитися перевантажені і будуть працювати повільно.

У своєму телеграм-каналі Дуров, коментуючи блокування Telegram, заявив, що конфіденційність в мережі не продається, а права людини не повинні бути скомпроментіровалі зі страху чи жадібності.

Зазначимо, що блокування Telegram пов'язане з відмовою месенджера передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. У Telegram заявляли, що зробити це технічно неможливо.

У 2017 році месенджер був оштрафований на 800 тисяч рублів.