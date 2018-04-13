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У Сомалі на футбольному стадіоні стався теракт: 5 загиблих

13 квітня, 2018 - 10:55
Фото Reuters

П'ятеро людей загинули, вісім постраждали під час вибуху, який стався в четвер, 12 квітня, на футбольному стадіоні в сомалійському місті Бараве під час матчу місцевих команд, повідомляє Reuters.

"П'ять футбольних фанатів загинули, вісім постраждали. Швидше за все, число загиблих зросте, так як стан декількох поранених оцінюється як критичний", – сказав комісар міста Херсі Барре Дже.

За його словами, саморобний вибуховий пристрій був закладений на трибунах для особливо важливих гостей. Футболісти в результаті вибуху не постраждали.

Поліція сказала, що бомба, мабуть, була підірвана дистанційним управлінням.

"Бомба вбила п'ятеро людей та поранила десяток інших на футбольному полі. Всі жертви наразі з боку глядачів", - заявив Махад Дур, депутат від Південного Заходу.

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух, але поліція припускає, що до теракту причетне радикальне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" ("Рух молодих моджахедів").

Джерело: День

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