У Судані виявили загадкову старовинну бібліотеку

Французькі археологи виявили в Судані колекцію стародавніх текстів і табличок, написаних на стародавньій кушитській мові, яка не завжди піддається розшифровці. Вік знахідки складає 2700 років. Про це повідомляє УНН із посиланням Science Alert.

Місце розкопок перебуває в місцевості Седейнга, де розташовуються руїни храму, датованого XIV століттям до нашої ери і присвяченого Тіє - дружині єгипетського фараона Аменхотепа III. З VII століття до нашої ери цю ділянку перетворився в "місто мертвих" - некрополь, що складається з 80 пірамід і сотні гробниць.

Давні тексти розташовуються на гробницях і стелах, і написані на Мероитскій мові, яка використовувавалася приблизно з II століття до нашої ери до V століття нашої ери в Нубії і північному Судані.

Носієм цієї зниклої мови був народ стародавнього царства Куша, який був завойований Єгиптом за часів правління фараона Тутмоса I. Мероитский алфавіт був створений за образом давньоєгипетського, проте деякі записи досі переведені в повному обсязі.

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