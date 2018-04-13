У Європарламенті представили проект санкцій проти Угорщини

У Європарламенті закликали депутатів розпочати процес перевірки щодо Угорщини, щоб визначити, чи існує реальна небезпека серйозного порушення цією країною основних цінностей Євросоюзу.

Про це повідомила прес-служба Європейського Парламенту на офіційному сайті.

Процедура може призвести до санкцій щодо Угорщини, у тому числі й тимчасового позбавлення голосу в Раді ЄС. Представляючи відповідний проект доповідач комітету Європарламенту Джудіт Саргентіні підкреслила, що угорський народ більше не може розраховувати на основні права, які на решті території Європи є звичними.

"В Європі ми поважаємо людську гідність, свободу, демократію, рівність, верховенство права та прав людини. На жаль, угорці не можуть бути впевнені, що їх уряд буде чесним і справедливим", - заявила Саргентіні.

Доповідач також зазначила, що в ЄС повинні "заступитися за угорський народ, права якого були порушені".

Комітет з громадянських свобод проголосує за проект пропозиції в червні, після чого звіт буде поставлений на голосування в парламенті у вересні.

Нагадаємо, нещодавно повідомляли, що у Європарламенті обговорять порушення цінностей Євросоюзу урядом Угорщини.

Це питання було включене до порядку денного засідання комітету ЄП із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ, яке відбулося у четвер, 12 квітня.

Повідомлялося також, що комітет ООН з прав людини у четвер закликав Угорщину покінчити з мовою ненависті політиків на адресу меншин, зокрема, ромів і мусульман, а також скасувати закон, що дозволяє поліції висилати нелегальних мігрантів, не даючи їм можливість шукати притулку.

Комітет ООН з прав людини висловив стурбованість з приводу "поширення в Угорщині злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті в політичних дискусіях, засобах масової інформації та в інтернеті, спрямованої проти меншин, зокрема ромів, мусульман, мігрантів та біженців, в тому числі в контексті спонсорованої урядом кампанії".

Читайте більше про ситуацію в Угорщини в ексклюзивному матеріалі "Дня" "Перемога на «міграційному страху»".