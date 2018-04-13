Україна домовилася про запровадження безвізового режиму з Перу, повідомив в Twitter глава МЗС Павло Клімкін. Напередодні також стало відомо про безвіз з Уругваєм.

"Ще по двох країнах - Уругваю та Перу - є домовленості про безвіз найближчим часом. Це супер, але повинні відкрити для українців всю Латинську Америку, як і Україну для неї", - написав міністр.

Ще по двох країнах - Уругваю та Перу - є домовленості щодо #безвіз‘у найближчим часом. Це супер, але маємо відкрити для українців всю Латинську Америку, як і Україну для неї. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 13, 2018

Раніше Клімкін анонсував безвізовий режим з Македонією. При цьому Україна вже встановила безвіз для громадян цієї держави.