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Україна і Румунія буде шукати компроміс у суперечці щодо нацменшин, - МЗС

13 квітня, 2018 - 10:27

Київ та Бухарест мають намір вирішити питання стосовно освіти національних меншин в обох країнах. Таку заяву зробили в МЗС після зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара із державним секретарем міністерства закордонних справ Румунії Денуцем Некулєску.

У заяві йдеться, що держави дійшли згоди щодо необхідності знаходження компромісу в питанні забезпечення освітніх прав румунської меншини в Україні та української меншини в Румунії.

Боднар поінформував румунського колегу про перебіг імплементації положень Закону України "Про освіту" та актуальні питання захисту прав представників національних меншин в Україні.

Сторони також обговорили комплекс питань українсько-румунських відносин, розвиток політичного діалогу з акцентом на тематиці загальноєвропейської та регіональної безпеки, а також культурно-гуманітарну проблематику.

Джерело: Еспресо

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