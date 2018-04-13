Україна і Румунія буде шукати компроміс у суперечці щодо нацменшин, - МЗС

Київ та Бухарест мають намір вирішити питання стосовно освіти національних меншин в обох країнах. Таку заяву зробили в МЗС після зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара із державним секретарем міністерства закордонних справ Румунії Денуцем Некулєску.

У заяві йдеться, що держави дійшли згоди щодо необхідності знаходження компромісу в питанні забезпечення освітніх прав румунської меншини в Україні та української меншини в Румунії.

Боднар поінформував румунського колегу про перебіг імплементації положень Закону України "Про освіту" та актуальні питання захисту прав представників національних меншин в Україні.

Сторони також обговорили комплекс питань українсько-румунських відносин, розвиток політичного діалогу з акцентом на тематиці загальноєвропейської та регіональної безпеки, а також культурно-гуманітарну проблематику.