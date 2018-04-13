Україна направила до Варшави пропозицію відновити співпрацю інститутів національної пам’яті України та Польщі

Українська сторона направила до Варшави свою позицію щодо відновлення співпраці інститутів національної пам’яті України та Польщі, а також міністерств культури обох країн. Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, повідомляє агентство УНН.

За словами Розенка, українська сторона має надію на те, що буде активізована співпраця міністерств культури та інститутів національної пам’яті обох країн.

"Ми маємо надію на те, що активізують свою співпрацю відповідні міністерства. Ми про це домовлялися і висунули таку ініціативу, щоб відновили свою співпрацю принаймні інститути національної пам’яті Польщі й Україні. Відповідна ініціатива з боку української сторони вже у Варшаву направлена. Так само мова йде про міністерства культури, так само відповідні міждержавні комісії, які існують на цьому рівні. Безумовно, ми налаштовані на конструктивну і відкриту співпрацю з польською стороною", - зазначив він.

Крім того, віце-прем’єр нагадав, що українська сторона запросила з візитом до Києва віце-прем’єр-міністра, міністра культури та національної спадщини Польщі Пйотра Глінського.

"Ми запросили пана Глінського до Києва. Але, безумовно, польська сторона має сама визначитися, коли цей візит відбудеться, чи готові вони приїхати в Київ. Цікавий не візит задля візиту, а чи готова польська сторона, власне, продемонструвати якісь реальні кроки щодо вирішення тих питань, які ми обговорили у Варшаві… Ми раді бачити пана Глінського в Києві у будь-який час", - сказав він.

Розенко наголосив, що позиція української сторони є відомою і відкритою. "Ми не просимо чогось надзвичайного. Ми просимо лише здійснювати абсолютно дзеркальні кроки ставлення до пам’яті загиблих в непростій українсько-польській історії. Щоби польська сторона ставилася до українців, які поховані або загинули на території, яка сьогодні є польською, так само, як Україна ставиться до могил польських громадян, польських воїнів на території України", - резюмував віце-прем’єр.