Україна захищає південно-східний фланг НАТО та західного світу, - Каробліс

Відбиваючи російську агресію, Україна захищає південно-східний фланг НАТО та західного світу. Про це заявив міністр національної оборони Литовської Республіки Раймондас Каробліс, під час 11-го Київського Безпекового Форуму у Києві.

“Україна зараз захищає південно-східний фланг НАТО та західного світу”, - сказав він.

Він наголосив на важливості надання практичної підтримки Україні, яка “попала під удар ревізіоністської політики Росії”. “Росія хоче тримати Україну у своєї сфері впливу та відмежувати її від євроатлантичного курсу”, - заявив очільник оборонного відомства Литви.

Міністр наголосив, що Україна знаходиться високо у списку пріоритетів Литви і Вільнюс також поділяє ту оцінку режиму в Москві, яку робить Україна.

Водночас, додав Каробліс, останнім часом Європа та США “починають прокидатися, усвідомлюючи реальну загрозу, яку надходить з Росії”: “Доброю новиною є те, що нарешті Захід сформував певну солідарність і єдність по відношення до РФ”.

Він підкреслив, що в НАТО все більше розуміють, що “Росія складає величезну загрозу для європейської і світової безпеки та становить серйозну загрозу західним країнам”.