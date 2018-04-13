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Україна змагатиметься за право проведення чемпіонату Європи з футзалу у 2019 році

13 квітня, 2018 - 13:17
Фото: ffu.ua

Україна побореться за право провести у себе чемпіонат Європи з футзалу (U-19) у 2019 році.

Окрім України, за право провести чемпіонат Європи-2019 з футзалу серед гравців віком до 19 років також змагатимуться Угорщина, Грузія, Хорватія, Латвія, Португалія та Росія. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Після представлення заявок Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 27 вересня 2018 року обере країну-господаря нового турніру.

Фінальна частина чемпіонату Європи з футзалу серед команд U-19 відбуватиметься з 8 по 14 вересня 2019 року. За медалі континентальної першості боротимуться вісім збірних.

Жеребкування кваліфікації, матчі якої заплановано на січень та березень 2019 року, відбудеться 1 листопада 2018 року.

Джерело: День

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