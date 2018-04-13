Українські десантники показали найкращі результати на курсах контр-штурмових дій у Польщі

Впродовж тижня троє українських військових проходили курси контр-штурмових дій для маленьких груп S.W.A.T. Про це на сторінці у Facebook написали у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

Курси проводились неподалік польського міста Познань. У ньому брали участь військовослужбовці Збройних Сил України, Великобританії і Ліванської Республіки. За підсумками, найкращі результати показали українські військові, учасники бойових дій на Донбасі.

Двоє з них - військові десантно-штурмових військ, майор з позивним “Кеп” і сержант із позивним “Шарик”. Третій українець - військовослужбовець підрозділу спецпризначення Військової служби правопорядку.

Учасники були розділені на чотири групи, до яких входили по п'ять представників різних національностей. Заняття й тренування починались о 6-й ранку й тривали до першої години ночі. Зранку перевіряли фізичні якості штурмовиків: силу, швидкість, витривалість, а також психологічну стійкість, до того ж у командного складу.

Українські військовослужбовці задемонстрували також найкращі результати з гірської підготовки.

До речі, навчальні завдання відпрацьовували в тому числі зі спеціальним озброєнням S.W.A.T.

“А це – відомі нам із Голівудських бойовиків автоматичні гвинтівки, пістолети-кулемети та напівавтоматичні пістолети різних моделей” - йдеться у повідомленні.

S.W.A.T. (special weapons and tactics - спеціальна зброя і тактика) - підрозділи в американських правоохоронних органах, які використовують легке озброєння армійського типу та спеціальні тактики в операціях з високим ризиком, в яких потрібні здібності та навички, що виходять за рамки можливостей звичайних поліцейських.