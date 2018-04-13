"Укрпошта": Тарифи на доставку преси зростуть на майже 44%

"Укрпошта" повідомила про двоетапне підвищення тарифів на доставку преси. У результаті обох підвищень тариф зросте на 43,9%. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Міністерство інфраструктури затвердило тарифи для "Укрпошти" на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою. Тарифи змінюватимуться в два етапи. Перший етап триватиме з 1 липня до 31 грудня 2018 року, коли тарифи підвищуватимуться у середньому на 24,7%. Другий етап - з 1 січня 2019 року передбачає підвищення рівня тарифів на 19,2% порівняно з першим етапом", - передали в "Укрпошті".

Водночас, тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою для видань, на які поширюється дія ст. 9 Закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", повинні становити не більше ніж 40% собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання.

"Тобто якщо редакції (видавництва) не змінять собівартості видання, ухвалений наказ не вплине на вартість послуг з приймання та доставки цих видань", - звернули увагу в компанії.

В "Укрпошті" зазначили, що підвищення тарифів має забезпечити мінімальну рентабельність надання послуг, адже минулого року держпідприємства надавали послуги із доставки та приймання газет та журналів нижче собівартості, що негативно позначалось на фінансовому стані "Укрпошти" і "Преси" та призводило до збитків.

Для передплатників, які оформили передплату на рік, ціна доставки у 2018 році не зміниться.