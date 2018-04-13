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В Освенцимі пройшов "марш живих" на чолі з президентами Польщі та Ізраїлю

13 квітня, 2018 - 13:37
Фото: pl.sputniknews.com

Президенти Польщі та Ізраїлю Анджей Дуда і Реувен Рівлін, а також 12 тисяч інших учасників, взяли участь в Освенцимі у “марші живих” у пам'ять про загиблих у концтаборах Аушвіц-Біркенау.

Учасники маршу пройшли три кілометри від концтабору Аушвіц І до концтабору Аушвіц ІІ, повідомляє Укрінформ.

Головна церемонія вшанування пам'яті загиблих відбулася біля руїн двох найбільших крематоріїв.

“Ми завжди пам'ятатимемо їхню історію, звичаї, щоденне життя... Шість мільйонів євреїв було вбито під час Голокосту, але для нас це ніколи не буде статистикою”, - заявив Рівлін.

Він додав, що Ізраїль й надалі досліджуватиме історію своїх предків в Німеччині, Україні, Польщі, Угорщині, Греції та інших країнах.

Президент також зазначив, що Ізраїлю разом з Польщею необхідно створити дослідницький інститут, який працюватиме над вшануванням жертв і який гарантуватиме, що Голокост ніколи не повториться.

У свою чергу Дуда підкреслив, що у Польщі завжди пам’ятатимуть злочини нацистів і тих, хто з ними співпрацював. За його словами, спільна присутність поляків та євреїв на “марші живих” є свідченням “перемоги життя над смертю, перемоги пам'яті над брехнею і забуттям”.

Перший “марш живих” відбувся в 1988 року. Відтоді він щороку проводиться в Польщі.

Нацистський контабір в Освенцимі створено в 1940 році. У ньому було вбито 1,1 млн осіб, з яких близько мільйона були євреями.

 

Джерело: Укрінформ

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