Весь світ перебуває в освітній кризі, - Гриневич

Через швидкий розвиток технологій треба реформувати систему освіти. Про це у п'ятницю, 13 квітня, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила під час 11-го Київського Безпекового Форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Весь світ сьогодні перебуває в освітній кризі. Тому що діти змінилися, технології змінилися, і весь світ думає над тим, як зробити навчання більш природовідповідним, цікавим і одночасно більш продуктивним, бо помінялися цілі освіти", - відзначила міністр.

За її словами, якщо раніше важливими були предметні знання, то наразі, згідно з дослідженнями, тільки 15% кар’єрного успіху залежить від професійних навичок.

"І аж 85% цього успіху забезпечується тим, що називається "м’які навички", soft skills. Сьогодні в системі освіти ми взагалі не формуємо "м’які навички", - наголосила Гриневич.

У зв’язку з цим в українській системі освіти розпочинається масштабна реформа.

"Першого вересня цього року всі першокласники підуть навчатись за новим стандартом, в новому освітньому просторі. І всі вчителі, які беруть перший клас, пройдуть підвищення кваліфікації", - розповіла міністр.

Також змінюються підходи до розвитку наукової галузі, щоб попередити «відтік мізків» закордон.

Раніше повідомлялося, що заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер під час 11-го Київського безпекового форуму заявила про те, що багаторічний досвід України в протидії гібридним загрозам з боку Росії є дуже цінним для НАТО.