Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

13 квітня, 2018 - 15:46
У Лізі Чемпіонів провели жеребкування півфінальних пар.
На стадію 1/2 фіналу пробилися володар трофею мадридський "Реал", мюнхенська "Баварія", італійська "Рома" і англійський "Ліверпуль".
"Реал" зіграє з "Баварією", а "Рома" - з "Ліверпулем"
Перші матчі відбудуться в Мюнхені та Ліверпулі.
Нагадаємо, "Реал" в 1/4 фіналу обіграв Ювентус, Баварія - Севілью, Ліверпуль - МанСіті, а Рома - Барселону.
Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 24 і 25 квітня, матчі у відповідь – 1 і 2 травня.
Фінал Ліги Чемпіонів 2018 року відбудеться в Києві на "Олімпійському" 26 травня.
Джерело: 112 Україна