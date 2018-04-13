Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У Лізі Чемпіонів провели жеребкування півфінальних пар.

На стадію 1/2 фіналу пробилися володар трофею мадридський "Реал", мюнхенська "Баварія", італійська "Рома" і англійський "Ліверпуль".

"Реал" зіграє з "Баварією", а "Рома" - з "Ліверпулем"

Перші матчі відбудуться в Мюнхені та Ліверпулі.

Нагадаємо, "Реал" в 1/4 фіналу обіграв Ювентус, Баварія - Севілью, Ліверпуль - МанСіті, а Рома - Барселону.

Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 24 і 25 квітня, матчі у відповідь – 1 і 2 травня.

Фінал Ліги Чемпіонів 2018 року відбудеться в Києві на "Олімпійському" 26 травня.