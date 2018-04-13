Вінничани упродовж ночі дивитимуться французьке кіно

Сьогодні у ніч, з 13 на 14 квітня, жителі Вінниці зможуть оцінити добірку найкращих короткометражних робіт французьких режисерів під час нічного марафону «Довгі ночі короткого метра», який пройде в муніципальному кінотеатрі «Родина» у рамках фестиваль «Французька весна». Кінопокази розпочинають о 22.00 і триватимуть до 1.30. На глядачі, як каже директор закладу Галина Бондар, чекають фантастичні драми, комедії, анімаційні фільми – кожен знайде щось до душі.

«Фільми демонструватимуться мовою оригіналу з субтитрами. Загалом буде три сеанси, перший розпочинається о 22.30, другий – о 23.30 , і о 01.30- третя. Цьогорічна програма складається з кількох короткометражних стрічок – фантастичних драм, комедій, анімаційних фільмів – кожна з яких по 10-15 хвилин тривалістю, – розповідає директор. – Є фільми, які будуть представлені глядачам вперше, а згодом їх можна буде подивитися на телеекрані. Можна обрати одну програму, а можна усі три, просидівши у кінотеатрі кілька години поспіль».

Проект «Французька весна» започаткований в Україні ще у 2004 році і з того часу «Довгі ночі короткого метра» стали популярними. Концепція кінопоказу проста – глядачі протягом кількох годин можуть насолодитися добіркою найкращих французьких короткометражок, які нещодавно побачили світ. Особливість у тому, що покази відбуваються лише вночі. Більшість фестивальних фільмів були представлені на міжнародних кінофестивалях у Каннах, Нью-Йорку, Торонто та інших містах світу. Фестиваль організований за підтримки Французьким Інститутом в Україні.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з архіву автора