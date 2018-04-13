Військове командування США розглядає 8 об`єктів для можливих ударів по Сирії, - ЗМІ

США розглядають в якості цілей для можливих ударів в Сирії вісім об'єктів, повідомив американський телеканал CNBC з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

У списку восьми потенційних цілей фігурують два військові аеродроми, дослідний центр і підприємство, яке за інформацією Військового командування має відношення до виробництва хімічної зброї. В яких районах Сирії розташовуються ці об'єкти, джерело не уточнює.

Співрозмовник телеканалу також повідомив, що сірійське командування перерозподіляє літаки ВПС Сирії по аеродромах, де базуються російські ВКС, розраховуючи на те, що США не стануть завдавати ударів по російським об'єктам.

Представник Білого дому Сара Сандерс в ході регулярного брифінгу для журналістів раніше заявила, що президент США Дональд Трамп не прийняв остаточного рішення про удар по Сирії, розглядаються різні варіанти як за способом відповіді, так і за часом.

"Це одна з можливостей . Це просто означає, що це один з варіантів дій, які президент може зробити, а може не робити. Це стосується і часу", - сказала вона.