Волкер відвідає Україну в середині травня

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що планує наступну поїздку до України в середині травня. Про це у п'ятницю, 13 квітня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми ще опрацьовуємо дати, і все виглядає так, що це буде десь у середині травня. Я відвідаю ще й схід України - не тільки Київ", — повідомив Волкер.

Дипломат планує обов’язково побувати в зоні бойових дій. Водночас він не готовий поки сказати, чи відвідає Росію та чи матиме будь-які переговори із російськими офіційними особами.

Нагадаємо, востаннє спецпредставник США відвідував Україну у січні цього року.

Раніше Волкер закликав РФ та підтримуваних нею бойовиків припинити залякування і погрози у бік спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.