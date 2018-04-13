Ніщо так не сприяє процвітанню, могутності і щастю нації, як освіта.
Томас Джефферсон, видатний політичний діяч, дипломат і філософ, 3-й президент США, автор американської Конституції

Волкер відвідає Україну в середині травня

13 квітня, 2018 - 23:01
Фото Reuters

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що планує наступну поїздку до України в середині травня. Про це у п'ятницю, 13 квітня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми ще опрацьовуємо дати, і все виглядає так, що це буде десь у середині травня. Я відвідаю ще й схід України - не тільки Київ", — повідомив Волкер.

Дипломат планує обов’язково побувати в зоні бойових дій. Водночас він не готовий поки сказати, чи відвідає Росію та чи матиме будь-які переговори із російськими офіційними особами.

Нагадаємо, востаннє спецпредставник США відвідував Україну у січні цього року.

Раніше Волкер закликав РФ та підтримуваних нею бойовиків припинити залякування і погрози у бік спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Джерело: Радіо Свобода

Більше новин

Підвищити пенсії уряд планує вже цього року, - Розенко
Порошенко: НАТО має ширше відкрити двері для України
Пентагон: З 2014 року США надали Україні близько $1 млрд на оборону
У Хорватії парламент ратифікував Стамбульську конвенцію
Путінська Росія приречена на протистояння із Заходом та програш, - Горбулін
Порошенко: Понад 40 країн готові брати участь у миротворчій операції на Донбасі

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 