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Волонтери представили інтерактивну базу даних російської агресії проти України, Грузії та Сирії

13 квітня, 2018 - 16:28
Фото InformNapalm

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm представила інтерактивну базу даних російської агресії проти України, Грузії та Сирії. База Russian Aggression — це результат роботи волонтерів за чотири роки. Матеріал було опубліковано 12 квітня на сайті InformNapalm.

Це понад 1700 OSINT-розслідувань InformNapalm, вони систематизовані і розділені на дві групи:

російське озброєння, виявлене на Донбасі;

підрозділи російської армії, що брали участь в агресії проти України, Грузії, Сирії.

База містить масштабні факти вторгнення.

Понад 1300 російських військовослужбовців з 89 формувань ЗС РФ та інших силових структур Росії, а також 44 типи російського озброєння і техніки, яка не могла стати трофеєм і таємно постачалась на Донбас.

Зображення шевронів військових частин і фото зразків техніки — клікабельні посилання, які ведуть до повних текстів розслідувань.

Зазначається, що база Russian Aggression буде корисною журналістам і експертам, які досліджують участь РФ у збройних конфліктах та гібридних війнах.

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