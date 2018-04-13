З почерків Джона Леннона, Курта Кобейна, Девіда Бові та інших музикантів створили шрифти.

Про це повідомляє видання Stereogum.

Проект Songwriters Fonts містить шрифти, створені із «оригінальних рукописних листів та нотаток» Джона Леннона, Курта Кобейна, Девіда Бові, а також Леонарда Коена і Сержа Генсбура.

«Написання пісень — це натхнення», — кажуть автори проекту Жульєн Сенс та Ніколя Дем’єн. «Пишіть пісні, як ті, хто вас надихнув. Songwriters Fonts були створені для того, щоб дати музикантам натхнення».

«Написання пісень почерком впливових музикантів допомагає розвивати уяву. Перебувати в настрої Бові, Кобейна, Коена, Генсбура, Леннона може здатися нереальним,… але тепер це можливо», — запевняють вони.

Наразі офіційний сайт проекту закритий за вимогою правовласників.

Автори проекту – Жюльєн Сенс і Ніколя Дамьен – спеціально досліджували особисті почерки Курта Кобейна, Джона Леннона, Девіда Боуї, Леонарда Коена і Сержа Генсбура. Для створення шрифтів використовували оригінальні зразки листів і нотаток кожного з авторів. Творці відзначають, що розроблені шрифти призначені виключно для особистого користування.

"Всі шрифти були створені для того, щоб надихати музикантів. Написання власних текстів почерком впливових авторів допомагає уяві розвиватися. Відчувати себе Боуї, Кобейном, Коеном, Генсбуром або Ленноном – це, звичайно, ілюзорно, але саме в цьому вся суть" , – розповідають автори нових шрифтів.

Завантажити шрифти можна на сайті Songwriters Fonts.