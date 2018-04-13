За минулу добу бойовики 66 разів обстріляли позиції АТО, 1 український воїн загинув

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню. Агресор здійснив 66 обстрілів позицій українських захисників. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

На жаль, унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув. Ще один воїн – отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по наших позиціях в Пісках та Водяному. Міномети калібру 82 мм застосували поблизу Шахти «Бутівка», Талаківки та Водяного, озброєння БМП – неподалік Талаківки та Водяного, а зенітні установки – в районі Опитного та Шахти «Бутівка». Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні наші позиції поблизу Авдіївки, Шахти «Бутівка», Мар’їнки, Опитного, Водяного, Пісків, Павлополя, Кам’янки, Лебединського, Красногорівки, Широкиного та Гнутового. Крім цього, в районі Пісків, Павлополя та Авдіївки – вівся снайперський вогонь.

У свою чергу, на Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, озброєння БМП та зенітної установки агресор обстріляв наші укріплення поблизу Троїцького. Міномети калібру 82 мм ворог застосував по захисниках Кримського, в районі Луганського – стріляв з БМП та зенітної установки, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – обстріляні захисники Залізного та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки та Світлодарська.