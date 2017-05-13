Апеляційний суд дозволив заочне розслідування у справі міністра-втікача Колобова

Апеляційний суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова.

Як йдеться в повідомленні суду, на засіданні 13 травня колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу, подану прокурором, та скасувала рішення Печерського районного суду міста Києва від 3 квітня щодо ненадання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні проти Юрія Колобова.

Нагадаємо, що у вересні 2014 року Служба безпеки України почала відносно колишнього міністра фінансів Юрія Колобова кримінальне провадження та оголосила в розшук. Його звинуватили в тому, що він організував і забезпечив випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму $3 млрд за рахунок Фонду національного добробуту РФ, а також незаконно перерахував комісію в сумі $450 тис. на користь "дочки" російського банку ВТБ - VTB Capital plc.