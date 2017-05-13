Баскетболістки збірної України стали переможцями чемпіонату Франції

Гравці жіночої баскетбольної збірної України Аліна Ягупова та Людмила Науменко завоювали титул чемпіона Франції. Про це інформує прес-служба ФБУ.

"Лілль", за який виступають українки, напередодні переміг вдома "Монпельє" в четвертому матчі фінальної серії плей-оф – 66:49 та завершив серію на свою користь (3:1).

Зазначається, що "Лілль" упродовж всього поєдинку домінував на майданчику, переважаючи суперника в кожній чверті. Капітан збірної України Ягупова за 30,4 хвилини набрала 11 очок, 4 підбирання, 3 передачі.

Примітно, що для "Лілля" чемпіонство стало першим в історії та другим титулом у клубній історії з 1987 року.

Зазначимо, у другому матчі фінальної серії Ягупова стала найрезультативнішим гравцем зустрічі.