Бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціям ЗСУ, втрат немає

З початку доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, втрат серед українських воїнів не має, повідомляє прес-центр штабу АТО.

“Обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ не припиняються. З початку доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. З початку доби втрат серед українських воїнів не було”, — йдеться в повідомленні.

У Штабі АТО зазначили, що на приморському напрямку бойовики найбільш активно обстрілювали опорні пункти зі 120-мм мінометів в районі Новотроїцього, Чермалика, Широкиного та Красногорівки. Окрім того, позиції неподалік Красногорівки та Чермалика потрапили під ворожий обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Також на донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм потрапили позиції українських підрозділів в районі Луганського та Авдіївки. Опорні пункти сил АТО неподалік Луганського та Верхньоторецького були обстріляні ворогом з мінометів калібру 82 мм та вів вогонь ворожий снайпер.

На луганському напрямку українські захисники були обстріляні бойовиками з ручного протитанкового гранатомету. В районі Кримського противник одночасно вів вогонь з 82-мм мінометів, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів.

“Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та, у разі потреби, готові дати противнику гідну відсіч”, — додали вони.