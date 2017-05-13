Бойовики за добу 54 рази обстріляли сили АТО, 3 військових поранені, - штаб

У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 54 обстріли українських позицій з боку бойовиків.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку терористи застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем біля Широкиного, Водяного, Павлополя, Гранітного, Гнутового, Чермалика та Новотроїцького. Подекуди вели вогонь й ворожі снайпери. Окрім того, українські позиції біля Широкиного, Мар'їнки та Красногорівки потрапили під вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП. Неподалік Талаківки бойовики завдали удару з артилерійських систем калібру 122 мм.

На Донецькому напрямку терористи відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм в районі Новолуганського та Луганського. З 82 мм мінометів стріляли по околицях Авдіївки, позиціях біля Кам'янки. Ці ж ділянки фронту, а також опорні пункти сил АТО в районі Пісків, Верхньоторецького та Новгородського бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку терористи обстріляли з гранатометів різних систем позиції сил АТО біля Новоолександрівки та Кримського. Поблизу Новозванівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів та 120 мм мінометів. А в районі Новотошківського застосовували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У штабі також додали, що внаслідок обстрілів впродовж минулої доби троє військовослужбовців ЗС України отримали поранення.