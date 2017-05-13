Фехтувальниця Харлан тріумфувала на етапі Кубка світу у Тунісі

У Тунісі завершився етап Кубка світу з фехтування на шаблях на якому представниця України Ольга Харлан виборола золоту нагороду, передає УНН.

Олімпійська чемпіонка О.Харлан мала 4-й номер посіву і на стадії 1/32 фіналу виявилася сильнішою за японку Емуру Місакі - 15:8, потім перемогла росіянку Діну Галіакбарову - 15:8. В 1/8 і 1/4 фіналу уродженка Миколаєва взяла верх над француженкою Боудіаф (15:11) та іспанкою Мартін-Португеза (15:10).

У півфінальній сутичці на нашу співвітчизницю очікувало протистояння з першою сіяною росіянкою Яною Єгорян. Українка з самого початку захопила лідерство (5:1), але в середині партії дала змогу опонентці наблизитися на відстань всього одного уколу (10:9). Проте кінцівка виявилася на боці О.Харлан – 15:12.

У двобої за "золото" нашій співвітчизниці також не було рівних: перемога над угоркою Анною Мартон – 15:9.

Примітно, що для Харлан виступ у Тунісі став першим міжнародним турніром після операції на правому плечі.