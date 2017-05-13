Країни G7 домовилися про спільну боротьбу з міжнародними кібератаками

Міністри фінансів і глави нацбанків країн Великої сімки під час зустрічі в Італії домовилися про спільну боротьбу з міжнародними кібератаками.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми визнаємо, що кібератаки являють собою загрозу для наших економік і що необхідні відповідні заходи політики в масштабах всієї економіки", - йдеться в проекті заяви G7.

За інформацією видання, фінансові лідери країн G7 проводять переговори на дводенній зустрічі в місті Барі на південному сході Італії, яка проходить перед самітом країн G7, запланованим у поточному місяці.

Учасники зустрічі закликали до спільного використання методів швидкого виявлення будь-яких недоліків у фінансовій системі світу та наголосили на необхідності оцінки кібербезпеки як окремих фінансовими підприємств, так і на галузевому рівні.

Міністр фінансів Італії П'єр Карло Падоан зазначив, що обговорення, заплановані до кібератак, які відбулися в п'ятницю, виявилися "нажаль, дуже своєчасними".