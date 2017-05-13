МОН оприлюднив перелік спеціальностей для вступників з Криму та Донбасу

На сайті Міносвіти у розділі «Для жителів Донбасу і Криму» розміщено перелік спеціальностей, за якими жителі Криму можуть вступити до українських вишів через освітні центри «Крим-Україна».

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

"У переліку вказані назви спеціальностей за освітнім рівнем бакалавра та перелік конкурсних предметів, вступних іспитів і творчих конкурсів, які необхідно скласти для вступу, у тому числі за спрощеною процедурою", - йдеться у повідомленні.

Повний перелік спеціальностей, а також довідкова інформація про освітні центри "Крим-Україна" доступні за посиланням.

Такий же список спеціальностей для вступу через освітні центри «Донбас-Україна» буде також розміщено на сайті МОН найближчим часом.

Як повідомлялося, жителі тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь і території проведення АТО можуть вступити до вищих навчальних закладів України за спрощеною процедурою через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», які працюватимуть з 19 червня до 30 вересня 2017 року.

Вступати через освітні центри можуть як особи, що мають український документ про освіту та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року, так і ті, хто не має українського документу про освіту і не проходив ЗНО.

Вступникам без українського атестату та сертифікатів ЗНО необхідно: скласти 2 іспити державної підсумкової атестації (українська мова та історія України) та 1 вступний іспит (визначає ВНЗ); отримати в загальноосвітньому навчальному закладі (закріпленому за освітнім центром) тимчасову довідку, яку протягом 3 місяців потрібно замінити на документ про освіту державного зразка.

Докладнішу інформацію можна дізнатися у розділі «Для жителів Донбасу і Криму» або за телефонами гарячої лінії (044) 481 32 73; 068-951-25-13 (Viber/Telegram/WhatsApp); 050-550-54-11 (Viber/Telegram/WhatsApp); 0 800 504 425 (дзвінки безкоштовні).