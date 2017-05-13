МОЗ створить інтерактивну карту з переліком всіх діючих реабілітаційних центрів в Україні

Міністерство охорони здоров'я створить інтерактивну карту, на якій можна буде знайти реальних постачальників реабілітаційних послуг по всій Україні..

Як пояснили в прес-службі відомства, карта значно полегшить пошук необхідного закладу споживачам послуг, а також дозволить координувати їх діяльність.

Зазначається, що на даний момент установи, які надають послуги реабілітації на різних етапах, підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Національної гвардії, Службі безпеки України. Також існує ряд закладів реабілітації в комунальному, приватному та громадському секторах.

"Події на сході України продемонстрували повний колапс вітчизняної системи реабілітації. Зараз відбувається поступова перебудова цієї системи. Розвиваються нові і вже існуючі реабілітаційні професії, докорінно переглядається філософія надання реабілітаційної допомоги, законодавчі і підзаконні акти, що регулюють систему", - додали в прес-службі МОЗ.

Там також закликали реабілітаційні центри надавати інформацію для майбутньої інтерактивної карти.