МЗС: Українці не постраждали у масштабному ДТП біля турецького Мармаріса

Громадян України немає серед постраждалих в ДТП за участю туристичного автобуса на південному заході Туреччини, повідомив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ.

"За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в Туреччині немає", - йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в #Туреччина немає. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 13 травня 2017 р.

İzmir'den #Marmaris'e giden yerli turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı. 20 ölü 11 yaralı var. Başımız sağolsun. Yaralılara acil şifalar pic.twitter.com/MlhIAGiL1J — HA®️UNS ϜϓſϞ #KÜRŞAD (@hrnslmt) 13 травня 2017 р.

Нагадаємо, не менше 20 осіб загинули і ще 11 людей постраждали в ДТП за участю туристичного автобуса, який стався на південному заході Туреччини в районі міста Мармаріс.

За даними місцевої влади, в автобусі їхали турецькі туристи. Автобус прямував в Мармаріс з Ізміра, водій втратив керування і автобус впав в ущелину.