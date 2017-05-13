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МЗС: Українці не постраждали у масштабному ДТП біля турецького Мармаріса

13 травня, 2017 - 16:56
Фото: Twitter @hrnslmt

Громадян України немає серед постраждалих в ДТП за участю туристичного автобуса на південному заході Туреччини, повідомив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ.

"За попередньою інформацією, українців серед загиблих у ДТП в Туреччині немає", - йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

Нагадаємо, не менше 20 осіб загинули і ще 11 людей постраждали в ДТП за участю туристичного автобуса, який стався на південному заході Туреччини в районі міста Мармаріс.

За даними місцевої влади, в автобусі їхали турецькі туристи. Автобус прямував в Мармаріс з Ізміра, водій втратив керування і автобус впав в ущелину.

Джерело: День
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