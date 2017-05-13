Новим військовим прокурором сил АТО став Олег Сенюк

У п’ятницю, 12 травня 2017 року, у Краматорську заступник Генерального прокурора України – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос представив нового військового прокурора сил АТО – Олега Сенюка. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Так, новим військовим прокурором став полковник юстиції Синюк, який до цього очолював військову прокуратуру Західного регіону України.

Матіос відзначив, що Сенюк має достатній досвід роботи у військовій прокуратурі регіонального рівня, тому забезпечить ефективну взаємодію з усіма відомствами зони АТО.

Після представлення відбулась розширена нарада представників силових відомств Донецької і Луганської областей - Антитерористичного центру, Служби безпеки України, Нацполіції, прокуратури, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Учасники наради обговорили питання взаємодії силових структур в умовах бойових дій.

Нагадаємо, що колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика підозрюють у незаконному збагаченні. Обвинувальний акт К.Кулику вручили 21 жовтня у приміщенні Національного антикорупційного бюро України.