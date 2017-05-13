Польща може стати для Китаю воротами до Європи, - Шидло

Китай зацікавлений активним розвитком співпраці з країнами Євросоюзу, а Польща може бути для Пекіна вікном до Європи.

Про це під час візиту до Китаю заявила глава польського уряду Беата Шидло, інформує РАР.

“Польща тут сприймається як ворота до співпраці з ЄС і це досить помітно”,- заявила Шидло.

Вона підкреслила, що це підтвердилося у розмовах як з лідерами країни, так і представниками китайського бізнесу.

За її словами, під час розмов з президентом КНР Сі Цзіньпіном і китайським прем’єром Лі Кецяном прозвучали конкретні пропозиції співпраці, зокрема у сфері інвестицій, сучасних технологій, туризму і сільського господарства.

Шидло висловила очікування на подальшу стратегічну співпрацю з Китаєм, що призведе до корисних результатів в економічній сфері.

У ході візиту між урядами Польщі та Китаю підписано дві угоди про співпрацю - у сфері туризму і морського господарства.

Глава польського уряду перебуватиме у Китаї до 16 травня. Вона також візьме участь в церемонії відкриття форуму високого рівня з міжнародного співробітництва в рамках "Поясу і шляху", який пройде 14-15 травня в Пекіні. Крім неї, участь у заході візьмуть лідери близько 30 країн з усього світу.