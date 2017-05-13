Порошенко відвідає Мальту 16-17 травня

Президент України Петро Порошенко 16-17 травня 2017 року здійснить перший в історії двосторонніх відносин державний візит до Мальти.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Під час візиту на Мальту, яка зараз головує в ЄС, заплановані зустрічі Петра Порошенка з президентом, і прем'єр-міністром Мальти, а також спікером Палати представників парламенту Мальти.

Передбачається також підписання низки двосторонніх документів, що сприятимуть інтенсифікації співробітництва між Україною та Мальтою у різних сферах.

Нагадаємо, наприкінці березня Петро Порошенко здійснив робочий візит на Мальту, де взяв участь у саміті Європейської народної партії.