Росія може спробувати втрутитись у британські вибори, – Джонсон

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає, що існує реалістична можливість, що Росія спробує втрутитись у британські вибори, що пройдуть наступного місяця.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Telegraph, повідомляє Reuters.

"Зрозуміло, ми вважаємо, що це те, що він зробив в Америці, абсолютно очевидно, це те, що він зробив у Франції (де були зламані електронні листи новообраного президента Еммануеля Макрона - ред.), у західній частині Балкан він займається різними брудними справами, тому ми маємо бути пильними", - заявив Джонсон, говорячи про дії Путіна.

За словами глави МЗС, президент РФ хоче повністю підірвати віру в демократію та дискредитувати весь демократичний процес.

Нагадаємо, вибори у Великій Британії мають відбутися 8 червня.