Сьогодні київське метро працюватиме на три години довше

У ніч з 13 на 14 травня роботу метрополітену і наземного громадського транспорту буде продовжено на три години. Такі заходи вжито задля забезпечення перевезення глядачів Євробачення.

Так, будуть організовані перевезення на маршрутах, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів метрополітену, а саме:

тролейбусних - №№3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;

трамвайних - №№1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

автобусних звичайного режиму руху - №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

автобусних у режимі маршрутного таксі - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Також робота фунікулера буде продовжена до 02:30 у ніч з 13 на 14 травня.