Мова — жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.
Панас Мирний, український прозаїк і драматург

Сьогодні київське метро працюватиме на три години довше

13 травня, 2017 - 12:06
Фото: Depo.ua

У ніч з 13 на 14 травня роботу метрополітену і наземного громадського транспорту буде продовжено на три години. Такі заходи вжито задля забезпечення перевезення глядачів Євробачення.

Так, будуть організовані перевезення на маршрутах, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів метрополітену, а саме:

  • тролейбусних - №№3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;

  • трамвайних - №№1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

  • автобусних звичайного режиму руху - №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

  • автобусних у режимі маршрутного таксі - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Також робота фунікулера буде продовжена до 02:30 у ніч з 13 на 14 травня.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...